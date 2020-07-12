Деми Мур опубликовала новые фото в сети, которые вызвали массу вопросов

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Деми Мур опубликовала в Twitter несколько фотографий своего рабочего места во время самоизоляции. Пользователей сети привлекла улыбка звезды, однако окружающая обстановка вызвала огромное число вопросов, которые остались без ответа.

Знаменитость представила рабочее место, где она в период самоизоляции работает над своим подкастом. Казалось бы, что внимание подписчиков должно было привлечь громоздкое оборудование, однако им стало совсем не до этого.

Юзеры внимательно присмотрелись к интерьеру комнаты Деми Мур: первое, что вызвало вопросы - почему актриса работает в ванной? Многие предположили, что ей необходимо хорошее освещение, однако после этого они не могли понять, почему у звезды в ванной комнате установлен диван и постелен ковер.

После этого пользователи принялись обсуждать странный интерьер ванной, в которой размещена статуя, а между облицовочным камнем на стене застряла обезьянка. Многие вопросы остались без ответа, поэтому бурное обсуждение под постом в Twitter Деми Мур продолжается. -0-