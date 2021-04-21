"Дерзкая и нежная": Жасмин очаровала Instagram стильным образом (Фото)

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Жасмин представила в Instagram новые фото и восхитила сеть своим внешним видом.

Артистка побывала на модном показе со своей дочерью, а для выхода выбрала интересный образ. Жасмин решила примерить на себя нежное белое платье и дерзкую черную кожаную куртку. Сочетание получилось впечатляющим, что отметили фолловеры звезды.

Многие поклонники Жасмин не смогли сдержать эмоций и завалили ее множеством хвалебных отзывов: "Шикарная", "Дерзкая и нежная", "В любом образе великолепна". Неудивительно, что пост за несколько часов собрал десятки тысяч лайков. -0-