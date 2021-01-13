Дерзкий наряд певицы из США стал предметом бурного обсуждения в Instagram

Карди Би. Фото из Instagram

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рэперша из США Карди Би опубликовала в Instagram новый пост, который быстро привлек внимание юзеров сети. Артистка предстала перед камерой в дерзком наряде, который многие из фолловеров назвали "самым диким". Для этого Карди Би примерила высокие коричневые кожаные брюки. Дополнила певица образ нестандартным кроп-топом из того же материала. Наряд выгодно подчеркнул природную красоту звезды, а также он стал предметом бурного обсуждения. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cardi B (@iamcardib) Многие из фолловеров посчитали выбор Карди Би чересчур дерзким, а другие пользователи, напротив, восхитились стилем знаменитости. Впрочем, это только прибавило популярности посту, который быстро собрал множество разнообразных комментариев и более 4,5 миллиона лайков. -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!