Дерзкий вор: дикий кабан ограбил девушку среди белого дня (Видео)

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Сингапура во время катания на велосипедах со своими друзьями стала жертвой необычного ограбления. Кадрами она поделилась в Facebook.

Триша Юэн Тоу приехала в заповедник и собиралась отведать вкуснейших слоек, однако на них положил глаз другой. Женщина намеревалась парковаться, когда из леса вышел дикий кабан. Животное действовало четко и направилось прямиком к своей добычи. Не стесняясь людей, кабан вытащил пакет со слойками и поспешил скрыться с места преступления.

В результате дерзкого ограбления никто не пострадал, а кадры, опубликованные в сети, повеселили юзеров и собрали огромное число просмотров с комментариями. -0-