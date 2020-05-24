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Калейдоскоп
24 мая 2020, 17:30

Десятки рыб вышли на берег в поисках лучшей жизни – видео

Фото из архива
Фото из архива

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычное природное явление запечатлели жители китайского города Чаочжоу. Десятки рыб выбрались из водоема и отправились на поиски лучшей жизни. Видео было опубликовано на YouTube.

Оказалось, что местные жители записали на видео миграцию Анабасы, также известные как рыбы-ползуны. Эти существа выползают из воды, если ее качество ухудшается и перебираются в другой водоем.

Благодаря природному дыхательному органу, они могут прожить без воды до 10 дней, чего вполне хватает, чтобы найти новый дом. Отмечается, что этот вид Анабасы обитает в Южной Азии и на Филиппинских островах. К слову, иногда эта рыба может не только выползать из воды, но и забираться на деревья.-0-

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