Дети Галкина и Пугачевой научились кунг-фу - видео

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юморист Максим Галкин разместил в Instagram забавный ролик с участием своих детей Лизы и Гарри.

В кадре девочка звонко и громко объявляет перед камерой своего брата Гарри, который многомиллионной аудитории Instagram демонстрирует белую "дощечку". На самом деле, мальчик взял в руки кусок пенопласта и показал "удар" о голову.

Разумеется, пенопласт не устоял перед этим приемом сына Максима Галкина. Впрочем, внимание пользователей сети привлек задорный смех Лизы.

Подписчики оценили видео и посмеялись вместе с детьми. Многие оставили восторженные комментарии: "Лиза так задорно смеется", "Прелестные дети! Умные, добрые, не зазнавшиеся", "Отличное представление!". За несколько часов кадры посмотрели более 1,2 миллиона раз. -0-