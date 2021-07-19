Дэвид Бекхэм кардинально сменил имидж назло своим детям

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый футболист Дэвид Бекхэм представил в Instagram новый снимок, который удивил и повеселили юзеров сети.

Спортсмен решил подшутить над своими сыновьями, которые задумал поменять свой стиль. Один из детей покрасил волосы в розовый цвет, а другой предпочел блонд. Знаменитый папа тоже решил не отставать и тоже кардинально сменил имидж, перекрасив волосы, тем самым напомнив, что красить волосы придумали не дети, а Дэвид Бекхэм в давние времена.

"Иногда парням надо напоминать, кто впервые так покрасился еще в 90-х, но по их лицу видно, что они не очень рады этому факту", - пошутил футболист в подписи к посту, который за непродолжительное время собрал более 1,6 миллионов лайков. К слову, многие пользователи заверили, что сыновья Дэвида Бекхэма не очень рады знаменитому отцу, особенно на фото. -0-