Девочка нашла на рождественской открытке в магазине просьбу о помощи от "рабов" из Китая

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестилетняя жительница Великобритании Флоренс Уиддикомб купила в местном магазине набор рождественских открыток, чтобы поздравить маму и папу, сообщает BBC.

На одной из них оказалась надпись. Ребенок отдал "послание" родителям и те отнеслись к нему скептически. На открытке было написано: "Нас принуждают работать против нашей воли. Пожалуйста, помогите нам и уведомите правозащитную организацию".

Взрослые не сразу поверили в случившееся. Выяснилось, что крик о помощи отправил один из заключенных тюрьмы Цинпу в Шанхае.

Фото BBC

В конечном итоге, родители девочки решили сообщить о послании в правозащитные организации. Также заключенный просил в открытке, чтобы тот, кто обнаружит записку, обратился к британскому журналисту Питеру Хамфри, который в 2013 году отбывал заключение в этой тюрьме. Репортер предполагает, кто написал письмо, но не назовет имя.

Сеть магазинов, где была обнаружена записка, разорвал торговые связи с китайской фабрикой, а производство с "рабами" ждет очередная инспекция. -0-