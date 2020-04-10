Девочка просила милостыню, но одно фото изменило все

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За четыре года жизнь девушки с Филиппин перевернулась с ног на голову, внимание на удивительную историю обратило издание Oddity Central.

В мае 2016 года на фестиваль в филиппинском городе Люкбан приехал фотограф Тофер Квинто Бургос. В его объектив попала 13-летняя девочка, которая ходила по городу и просила милостыню. Оказалось, Рита Гавриола из бедной семьи и пыталась хоть как-то помочь родителям. Мама дома воспитывает шестерых детей, а папа работает уборщиком мусора.

Фотограф разместил снимок девушки в сети и это изменило всю ее жизнь. Пользователи сети восхитились внешностью Риты и снимок быстро стал вирусным. Фотограф смог заметить в ней настоящую природную красоту, что и помогло девочке приобрести популярность.

Внешность Риты привлекла внимание многих филиппинских моделей и, разумеется, не остались в стороне и модные бренды. Они предложили девушке работу модели, а в профессиональной сфере она получила прозвище - девочка Баджао, так как она представительница этой этнической группы.

Популярность Риты росла с каждым днем, и теперь ее приглашают на интервью, съемки в журналах, кино и телешоу, а количество подписчиков в Instagram неумолимо увеличивается. Впрочем, сама девушка занимается образованием, а на свой доход построила для семьи новый дом.-0-