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Девочку весом 245 г спасли в США

Калейдоскоп 30.05.2019 | 10:04
Фото из архива
Фото из архива

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Малышку весом менее 250 г удалось выходить в одной из клиник Сан-Диего в США.

В больнице Sharp Maru Birch рассказали, что ребенок находился в критическом состоянии последние пять месяцев. Вес младенца при рождении достигал всего 245 г.

Девочка родилась в декабре 2018 года на 23-й неделе беременности. Врачи заметили, что ребенок не набирает вес в утробе матери и решили провести роды. Откладывать было нельзя, потому что это могло сказаться негативно на организме мамы и ребенка. Когда врачи провели операцию, младенец весил менее четверти килограмма и был размером с "детскую коробку сока".

Сразу после операции девочку поместили в специальный инкубатор, где она находилась последние пять месяцев под пристальным присмотром врачей. К счастью, все закончилось хорошо.

Медики смогли выходить ребенка. Когда малышка вернулась к семье, она весила уже более двух килограмм и чувствовала себя хорошо. Теперь ребенка по праву считают самым маленьким младенцем в мире, которого удалось спасти. -0-

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Теги
дети, здоровье, медицина, США
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