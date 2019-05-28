Шарлиз Терон назвала два качества, которые обязан иметь ее будущий муж

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Шарлиз Терон рассказала, какими главными критериями обязан обладать ее будущий избранник, пишет Daily Mail .

По словам актрисы, она решила закончить свой перерыв в отношениях и готова найти свою истинную любовь. Шарлиз Терон рассмотрит все кандидатуры мужчин, которые осмелятся ей предложить встречаться, однако есть два обязательных качества, которыми должен обладать избранник.

Главное, чтобы будущий муж Шарлиз обладал хорошим чувством юмора и мог ее рассмешить, а также у мужчины должна быть борода. Как рассказала Шарлиз Терон, она никого не притесняет, просто у каждого свои слабости. -0-