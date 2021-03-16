Девушка 13 лет откладывала поход к парикмахеру - как она сейчас выглядит? (Фото)

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина из Великобритании поделилась с изданием Daily Mail своей историей и впечатлила сеть.

Жительница города Лафборо Заби Келли по праву владеет рекордом Великобритании, ведь она является обладательницей самых длинных волос в стране, но так было не всегда. 30-летняя девушка однажды устала от частых походов к стилисту, потому что ее волосы очень быстро росли. В свои 17 лет она решила отложить поход к парикмахеру и вот уже 13 лет не посещает специалиста.

Заби Келли. Фото DailyMail

За это время Заби смогла отрастить внушительную шевелюру, которая уже достигла размера в несколько метров. Женщина призналась, что однажды они доросли до бедер, после отказа пойти в парикмахеру, и тогда жительница Великобритании решила не срезать волосы. Теперь у нее уходит около 90 минут, чтобы помыть голову, и еще около часа, чтобы расчесать шевелюру. -0-