Девушка 16 часов пролежала в горячей воде и показал результат в сети

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok девушка разместила интригующий ролик. Пользователи сразу же принялись бурно обсуждать кадры.

Женщина рассказала, что 16 часов провела в ванной, после чего ее ноги приобрели морщинистый вид. Конечности и не думали возвращаться в привычное состояние, поэтому блогерша разволновалась и попросила помощи у юзеров.

Больше всего людей волновал вопрос о том, как можно было так долго пролежать в ванной. Других испугал вид ступней девушки, однако некоторые из пользователей предложили девушке тщательно высушить кожу ног, чтобы у нее не развилась траншейная стопа - заболевание, способное привести к потере кровообращения и другим серьезным осложнениям. -0-