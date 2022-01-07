Девушка купила на рынке милого котика, а через год он превратился в настоящего гиганта (Фото)

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка по имени Мария поделилась в сети своей необычной историей, которая привлекла внимание людей. Об этом пишет издание Rusevik.

Однажды Мария отправилась на рынок, где купила милого белого котенка. Новоиспеченная хозяйка не могла нарадоваться новому питомцу, однако дальше все приобрело совсем неожиданный поворот. Девушка заметила, что ее котик стал слишком быстро увеличиваться в размерах.

За год Барсик превратился в настоящего гиганта, ведь его вес увеличился до 15 кг, а в длину питомец вырос до 1,5 м. Впрочем, повадки пушистого друга девушки оказались такие же, как и у других кошек. Он спит по 15 часов, любит играть и кушать, однако прием ванны превратился в настоящий квест.

Фото Rusevik

Ветеринары в местной клинике выдвинули предположение, что питомец девушки – смесь мейн-куна и дикой кошки, однако сказать точнее они не могут.-0-