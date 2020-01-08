Девушка очень хотела собаку и уговорила маму, составив резюме

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница города Сидней в Австралии Кайла Севери мечтала о собаке, однако мама никак не разрешала ей завести своего питомца, сообщает издание Mirror.

Восемнадцатилетняя девушка живет вместе со своими родителями и у них уже есть две собаки, однако дочке хотелось пса, которого она могла воспитать лично. Долгое время мама запрещала ребенку заводить животное, но все изменилось, когда девушка решила подойти к уговорам с фантазией.

Она увидела в соцсетях объявление о том, что ее знакомый продает новорожденных щенков и Кайла решила действовать: она составила резюме на должность владельца собаки.

Помимо этого, девушка написала эссе на 800 слов, где рассказала о положительном влиянии щенка на психическое здоровье, навыки общения и ответственность к деньгам. После такого оригинального подхода, мама Кайлы не выдержала и разрешила девушке взять щенка. Теперь она в восторге от нового друга, а пес обрел новый дом. -0-

Фото Mirror