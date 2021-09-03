Девушка оригинально призналась родителям в своей смелой профессии и прославилась в сети (Видео)

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok блогерша поделилась видео, которое быстро привлекло внимание пользователей и прославило девушку.

Жительница США по имени Лекс работает стриптизершей, но долгое время скрывала это от своих родителей. В конечном итоге она решила признаться, однако сделала это в очень оригинальной форме, что и прославило ее в сети. Девушка усадила родителей перед телевизором, а после включила презентацию в Power Point.

На нескольких слайдах блогерша заявила, что хочет рассказать секрет, а затем призналась, что она работает стриптизершей. Девушка добавила, что родителям не о чем волноваться, потому что тайна не затрагивает никого, кроме ее самой. Кроме этого, девушка уточнила, почему любит свою работу, а чтобы разрядить атмосферу - добавила на слайды различные шутки и мемы.

К удивлению многих, родители спокойно восприняли смелую профессию дочери, а отец задал только один вопрос, спросив, сколько девушка зарабатывает. Впрочем, популярность ролик снискал и у юзеров, которые его уже посмотрели четыре миллиона раз. -0-