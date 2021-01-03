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Калейдоскоп
03 января 2021, 14:00

Девушка от скуки стала превращать бананы в произведения искусства – невероятные фото

Фото из Instagram
Фото из Instagram

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Великобритании Анна Хойницка, как и многие в мире, была вынуждена остаться дома на карантине. Пока другие заедали стресс, девушка нашла в себе новый талант. Своими работами она делится в Instagram.

Британка закрылась на самоизоляцию и нашла вдохновение в миске с фруктами. Точнее, за основу своего творчества она взяла бананы и процесс окисления, с ними связанный. С детства люди знают, что если повредить кожицу этого фрукта, то через некоторое время она почернеет.

Также решила поступить Анна, которая тонким тупым предметом начала выводить на плодах целые произведения искусства. Для этого она повреждает оболочку банана в нужном порядке и ждет пока она потемнеет, только после этого девушка продолжает творить.

С апреля, когда жительница Великобритании только начинала рисовать, ее навык значительно улучшился. Поэтому у Анны получаются настоящие картины, правда и недолговечные. Впрочем, для хранения есть Instagram-аккаунт, где число подписчиков продолжает расти. -0-

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