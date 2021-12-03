Девушка поймала парня на лжи с помощью обычного фитнес-браслета

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно пользовательница TikTok рассказала занятную историю, которая приключилась с ней и ее парнем.

Девушка уличила парня в обмане, а помогло в этом стечение обстоятельств и фитнес-браслет. Мужчина в один из вечеров сказал, что отправился спать, однако что-то девушке не давало покоя. Она продолжала сидеть в телефоне, когда приложение, где были синхронизированы данные с фитнес-браслета, предложило ей сравнить результаты пройденных шагов с другими друзьями. Тут девушка и заметила странность.

Как оказалось, устройство ее молодого человека показывало увеличение количества шагов. Как позже выяснилось, экс-бойфренд девушки тогда направлялся в стрип-клуб, где и провел всю ночь. В ролике девушка отметила, что мужчина так и не понял того, каким образом возлюбленной удалось вывести его на чистую воду. Впрочем, интересная история привлекла внимание других девушек, которые принялись проверять своих мужчин. -0-