Девушка показала трогательный ролик, доказав, что любовь живет не три года (видео)

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина поделилась в TikTok очень милым видео, которое показывает, что любовь живет даже спустя 10 лет брака.

В сети она разместила нарезку кадров с камеры наружного наблюдения рядом со своим домом. На отрезках видео женщина встречает своего мужа с работы. Каждый раз она выбегает из дома, бежит к мужчине в объятия и запрыгивает на него. Ничего трогательнее вы не увидите.

Милые воссоединения прославили женщину в соцсетях, а многие юзеры отметили в комментариях, что этот ролик заставил их поверить в настоящую любовь, которая живет, явно, более трех лет. -0-