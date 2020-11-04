Девушка приготовила лимонад по рецепту 1872 года и оценила вкус - видео

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина нашла кулинарную книгу из 19 века и решила приготовить лимонад по рецепту из 1872 года. Кадрами готовки она поделилась в TikTok.

В старой поваренной книге рецепт лимонада отличался от современных, поэтому ей и захотелось воспроизвести напиток. Для начала девушка очистила лимоны от кожуры и оставила ее настаиваться в кипятке.

Далее она в уже кипящую воду добавила холодной и сняла с плиты посуду, когда жидкость закипела во второй раз. После этого блогерша приготовила сироп из сахара, воды и взбитого яичного белка.

Затем она слила осадок из получившейся смеси и добавила настой из кожуры. Напиток остудили и добавили воды. В итоге ей удалось приготовить лимонад из 1872 года. По словам девушки, вкус получился странным и с яичным оттенком. Такой рецепт не понравился блогерше, однако, как говорится, на вкус и цвет. -0-