Девушка прославилась в сети благодаря своему огромному рту, занесенному в Книгу рекордов Гиннесса

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина из США по имени Саманта Рамсделл стала рекордсменкой Книги Гиннесса, а все благодаря ее очень большому рту. Об этом пишет Daily Mirror.

Девушка набрала популярность в соцсети TikTok, когда начала демонстрировать свои невероятные способности. Точнее, Саманта начала есть огромную еду в один укус, ведь длина ее рта составляет 6,52 сантиметра. К примеру, американка за раз может "затолкать" в себя порцию большого картофеля фри. Такое необычное отличие впечатлило подписчиков, которых на странице Рамсделл более 1,7 миллиона.

Огромный рот впечатлил не только сеть, но и представителей Книги рекордов Гиннесса. Они официально заверили длину огромного рта девушки и выдали ей соответствующий сертификат. Рамсделл была очень рада такому признанию, а также сказала несколько напутственных слов другим людям. "Все, что есть в вас, сделайте своей гордостью и самым большим достоянием. Это ваша суперсила. Это то, что отличает вас от всех остальных", - отметила девушка. -0-