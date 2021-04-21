Девушка раскрыла секрет поваров, помогающий восстановить антипригарное покрытие сковороды (Видео)

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользовательница TikTok по имени Софи Луиза поделилась в соцсети лайфхаком, который поможет спасти старую сковороду.

Девушка раскрыла секрет поваров, который поможет восстановить антипригарное покрытие на кухонном предмете утвари. Для этого стоит выполнить несколько простых телодвижений. Для начала, девушка моет сковороду мягкой губкой со средством. После этого она дала высохнуть ей на разогретой плите, а затем началось самое интересное, ведь блогерша раскрыла секрет профессиональных поваров.

Софи засыпает сковороду солью, а через некоторое время стряхивает остатки и протирает поверхность для приготовления еды влажной салфеткой. После этого девушка наглядно показывает, что продукты не пригорают. Кадры посмотрели более трех миллионов раз, а в комментариях люди отметили, что таким способом пользуются профессиональные повара и лайфхак действительно работает. -0-