Девушка рассказала правду о сестре и поссорила ее с бойфрендом

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка поделилась на Reddit занятной историей, которая привлекла внимание многих пользователей социальной сети.

Оказалось, что девушка раскрыла парню сестры неожиданную правду, которая стала концом отношений пары. Как оказалось, сестра убедила своего молодого человека в том, что страдает от неизлечимой болезни. В подтверждение этому девушка выкладывала в сеть видео, где она кашляла.

Автор поста не придавала этому значения, пока к ним в гости на Рождество не пришел парень сестры.

"Ее молодой человек был невероятно вежливым. Он представился, принес подарок моей матери и был ласков по отношению к сестре", - вспоминает героиня истории и добавляет, что в конце праздничного вечера завела с ним разговор. "Он спросил, как я восприняла новости, связанные с моей сестрой. Я сказала ему, что не понимаю, о чем он говорит. Тогда он сообщил, что моя сестра умирает", - поделилась девушка.

Девушка не стала молчать и раскрыла правду. Рассказчица узнала, что ее сестра часто притворялась больной перед парнем, чтобы вызвать его сочувствие и получить от него деньги, кроме того, часто в последний момент отменяла совместные планы, объясняя это выдуманной болезнью. Парень не стал мириться с такой ложью и сразу же инициировал расставание. Многие юзеры поддержали автора поста, ведь посчитали, что такую правду парню необходимо было узнать.-0-