Девушка решила сделать зарядку, но пришел пес. Получилось смешно (Видео)

Фото из архива
27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пес пришел в спортзал и сорвал тренировку – героиня не смогла продолжить занятие. Кадры с "четвероногим недоразумением", который и стал главной помехой, попали в YouTube.
На видео героиня ролика делает упражнение, но в какой-то момент к ней подходит собака. Пес решительно пробирается под кофту девушки и просовывает свою голову через воротник. В результате псина застряла. Девушка оказалась также в безвыходном положении: ей пришлось практически ползком следовать за шкодливым псом.