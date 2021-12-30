Девушка скрыла от родителей один факт о своем парне и заставила его предать свои убеждения

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из США поделилась на Reddit историей, которая привлекла внимание пользователей.

Девушка рассказала, как однажды отправилась с парнем на ужин к родителям. Вечер должен был пройти замечательно, однако она забыла заранее упомянуть один факте о своем молодом человеке. Оказалось, что ее избранник - вегетарианец.

Не догадываясь об этом, мать рассказчицы приготовила шикарный мясной ужин. Тогда девушка обратилась к возлюбленному с просьбой на один вечер отказаться от вегетарианства. Молодой человек попытался возразить, сказав, что не хочет лгать. Однако девушка продолжила настаивать, отметив, что тот будет выглядеть грубым, если ничего даже не попробует. "Я не хотела, чтобы он произвел плохое впечатление. В итоге он съел целую тарелку и сказал, что было очень вкусно", - добавила рассказчица.

По пути домой парень упрекнул возлюбленную в том, что она потребовала от него есть мясо. Этот случай рассорил пару, а многие пользователи встали на сторону молодого человека. Они отметили, что девушка поступила эгоистично и неуважительно по отношению к своему партнеру.-0-