Девушка сняла на камеру, что делает ночью ее кот (Видео)

Хозяйка кота по кличке Расти утром постоянно чувствовала усталость. Она регулярно говорила мужу о том, что их питомец мешает ей спать. Чтобы доказать это и посмотреть, что же на самом деле происходит ночью, девушка установила видеокамеру над своей кроватью.

Прошла неделя… То, что получилось запечатлеть на видео, она выложила на своем канале YouTube.

В ролике видно, как каждую ночь Расти приходит к хозяйке и укладывался спать. Примечательно, что кот всегда выбирает место на большой и мягкой подушке.

Видео набрало большую популярность в сети. Его посмотрели более 500 тысяч человек. Многие подписчики делились в комментариях своими историями о том, как их коты мешают спать по ночам.