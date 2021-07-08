Девушка спасла умирающую кошку и одной заботой превратила ее в настоящую красавицу (Фото)

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одним днем девушка по имени Нур Хамиза Хад из Малайзии возвращалась домой, когда услышала жалобное мяуканье. Она заглянула под свою машину и обнаружила там кота, который держался только из последних сил. Историей девушка поделилась в Facebook.

Жительница Малайзии поняла, что не может оставить беднягу и взяла коробку, поставив ее перед котиком. Умирающее животное сразу туда забралось, понимая, что это может быть последний шанс на спасение.

Девушка схватила коробку и отправилась к ближайшему ветеринару. Доктор обследовал животное и был, мягко говоря, шокирован, что котик еще жив. Вес бродяги составлял всего два килограмма, а все тело было покрыто язвами, а местами оно уже было без шерсти.

Нур назвала кошку МэйМэй и стала о ней заботиться. Лечение и забота дали свои плоды, и питомец стал меняться на глазах. Всего за год умирающая кошка превратилась в настоящую красавицу, тело которой покрывает белоснежная шерсть. Девушка рада тому, что не прошла мимо, а МэйМэй дарит свою любовь новоиспеченной хозяйке каждый день. -0-

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