Девушка странным способом сообщила партнеру о беременности и рассердила сеть (Видео)

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка в TikTok решила поделиться кадрами, где главным героем стал ее возлюбленный.

Девушка узнала, что ждет ребенка, и придумала хитрый план, чтобы рассказать об этом своему партнеру. Она разместила тест на беременность прямо под едой мужчины в кафе.

Тарелка вафель оказалась с сюрпризом, что не понравилось мужчине. Он рассердился, как и многие пользователи TikTok, которые посчитали это негигиеничным. Впрочем, странный способ сделал свое дело, ведь ролик за короткое время приобрел популярность и собрал более двух миллионов просмотров.-0-