Девушка увидела в зеркале странное, но юзеры объяснили оптическую иллюзию (Фото)

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok появился ролик, который не только вызвал восторг автора и пользователей, но еще поставил в тупик многих людей.

Девушка на видео запечатлела зеркало и интерьер комнаты, однако одна деталь выделялась. В помещении женщины висит полка коричневого цвета, но в отражении зеркала она уже белая. Этот нюанс озадачил многих юзеров, а другие позже в комментариях все прояснили.

Знающие люди рассказали, что такая оптическая иллюзия может возникать из-за поверхности полки, которая отражает свет под определенным углом. Благодаря этому создается эффект, который меняет цвет мебели. Этот факт восхитил пользователей, а сами кадры посмотрели почти 800 тысяч раз. -0-