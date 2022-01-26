Девушка в возрасте 22 лет выглядит как 8-летний ребенок, и это очень портит ей жизнь

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США стала звездой в сети, когда на ее историю обратило внимание одно популярное издание. Об этом пишет Ridus.

Девушка по имени Шона Рэй живет вместе с мамой в небольшом американском городке, однако это не помешало ей стать звездой соцсетей. В свои 22 года Шона больше напоминает ребенка, а не взрослого человека. Кроме того, ее рост составляет всего 116 см.

Такие физические особенности девушки связаны с редкой формой рака мозга. "Я взрослая 22-летняя девушка, застрявшая в теле 8-летнего ребенка. Мой гипофиз поврежден из-за химиотерапии. Врачи сказали, что я никогда больше не буду расти. Сейчас мой рост составляет 116 сантиметров", - рассказала в интервью Шона.

Фото Ridus

Как оказалось, внешний вид очень портит жизнь девушке. Ей постоянно приходится бороться за то, чтобы ее воспринимали всерьез. Девушка не может даже в спортзал записаться без сопровождения родителей, не говоря уже о том, чтобы посидеть в баре или сесть за руль автомобиля. Каждый раз, когда Шона пытается жить взрослой жизнью, она слышит только одно: "Девочка, тебе сколько лет и где твои родители?". Разумеется, все это ужасно ее раздражает.-0-

ПЕРЕПЕЧАТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО) ИЛИ ИНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ