Девушка вела трансляцию в сети, когда кот устроил позади нее бой со шторой (Видео)

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница США проводила запись своего урока по ораторскому мастерству, однако самое интересное происходило на заднем плане. Видео было опубликовано на YouTube.

За спиной девушки развернулась настоящая битва, где в схватке сошлись ее домашний кот и штора. Кот пытался пробраться мимо камеры, однако зацепился лапой за тюль. Тут и началось самое интересное, ведь в этот момент уже никто не слушал девушку, а только наблюдали за противостоянием. К слову, хозяйка питомца ничего не заметила.

В конечном итоге на помощь животному пришла соседка девушки, которая почти незаметно пробралась к пушистику. Котик проиграл эту битву, однако принес своей хозяйке множество просмотров и забавных комментариев. -0-