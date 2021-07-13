Девушка вернула в библиотеку книгу, взятую 300 лет назад

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любопытный случай произошел с жительницей Уэльса. Об этом сообщает издание UPI.

Девушка вернула в библиотеку Кафедрального собора Шеффилда экземпляр книги, который взяли почитать 300 лет назад. Оказалось, что жительница Великобритании разбирала вещи умершей тетушки, которая в завещании дала четкое указание, чтобы родственники вернули книгу в библиотеку.

Издание, выпущенное в 1704 году, под названием "Вера и ритуалы человека церкви Англии" было отправлено в библиотеку церкви по почте. Такое событие удивило местных священников. Один из них отметил, что штрафа за просрочку хватило бы на оплату новой крыши собора, однако делать этого не будут, ведь главное, что книга вернулась в библиотеку. -0-