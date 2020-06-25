Девушки назвали главные ошибки парней при знакомстве

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из университета в Колорадо провели исследование и опросили 708 девушек в возрасте от 18 до 24 лет. Результаты опубликовал журнал People.

Им удалось выяснить, что одной из главных ошибок парней при знакомстве является фотография с котами в соцсетях. Эксперты представили девушкам снимки двух разных мужчин, где они запечатлены с пушистиком и без. Затем испытуемых попросили оценить потенциального партнера.

Выяснилось, что большинство девушек из эксперимента назвали мужчин с котами менее мужественными. 38 процентов девушек, глядя на фотографии парней без котов, указали, что сходили бы с ними на свидание. Кроме этого, еще 37 процентов отметили, что подумали бы над тем, чтобы начать с ними серьезные отношения. Только 9 процентов опрошенных никогда бы не стали даже встречаться с ними.

При взгляде на фотографии мужчин с котами, показатели понизились до 33 процентов, а также 14 процентов испытуемых вообще не захотели бы общаться. Ученые подчеркнули, что опрос не совсем достоверен и при подсчетах стоит учитывать, как себя определяет девушка: она "собачница" или "кошатница". -0-