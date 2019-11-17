Диетолог рассказала, какие сладости самые вредные

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врач-диетолог Людмила Зотова поделилась своим экспертным мнением с АиФ , рассказав о вредности сладостей на организм.

Она поделилась с изданием простым способом, как определить вредность лакомства. По ее словам, чем сложнее состав сладости, тем она вреднее. Помимо всего прочего, врач сообщила, что наибольший вред здоровью приносят десерты, которые были приготовлены во фритюре: пончики, чак-чак и хворост.

На втором месте дрожжевые сладости, а следом идут батончики и кремовые торты. Не меньше вреда наносят белковые лакомства. По словам специалиста, во время готовки они не до конца пропекаются, а вот десерты с одним ингредиентом в составе: шоколад, пастила или мармелад, могут быть полезны, но только если при их создании не использовались искусственные компоненты. -0-