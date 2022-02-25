Диснеевские принцессы стали героями популярных сериалов, и это просто великолепно!

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие обожают мультфильмы Disney, но вы когда-нибудь представляли знаменитых мультперсонажей в популярных сериалах?

Пофантазировать на эту тему решила художница под ником OneFairyFail. В своем Instagram она представила работу, где изобразила диснеевских принцесс и не только. Только есть один нюанс: героини знаменитых мультфильмов стали персонажами популярных сериалов. Например, Моана превратилась в Ру из "Эйфории", Мулан - в героиню "Игры в кальмара", а Анастасия - в Элизабет из "Хода королевы". Но особенно удачные коллажи получились с персонажами из сериала "Друзья". Им посвящена целая серия работ.

Можно с уверенностью сказать, работы художницы выглядят великолепно, поэтому неудивительно, что на ее аккаунт подписаны десятки тысяч человек.-0-

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