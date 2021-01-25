До мурашек! Алсу тайно сняла дочь на телефон – фолловеры высказались

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дочь Алсу Микелла Абрамова стала звездой Инстаграм, даже не подозревая об этом. Певица выгрузила видео, снятое на телефон, в надежде, что ее дочь не рассердится.

"Тот момент, когда телефон - скрытая камера. Надеюсь, мне не влетит", - подписала Алсу новый пост.

На видео Микелла поет, и, судя по реакции, даже не видит, что мама снимает ее сольное выступление. Пост Алсу подписчиков растрогал: юная певица получила множество комплиментов.

"Она влюблена в музыку, это чувствуется каждой клеточкой. Это прекрасно", "До мурашек", "Браво", "Какой сильный голос", "Какая талантливая девочка! И всегда поет такие сложные произведения", - прокомментировали фолловеры.-0-