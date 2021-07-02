Дочь Джуда Лоу побрилась налысо ради фотосессии в Vogue (Видео)

Айрис Лоу. Фото из Instagram
2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дочь голливудского актера Джуда Лоу Айрис представила в Instagram новый пост, который удивил многих.
Двадцатилетняя модель приняла предложение журнала Vogue принять участие в фотосесии, однако сделал это в очень экстравагантной форме. Манекенщица Айрис Лоу продемонстрировала несколько фото и видео, где парикмахеры сбривают ее длинные волосы.
Ради фотосессии в Vogue девушка побрилась налысо, что удивило многих юзеров. Неудивительно, что пост вызвал бурное обсуждение. Впрочем, кадры дочери Джуда Лоу для модного издания пришлись по вкусу фанатам и собрали десятки тысяч лайков. -0-