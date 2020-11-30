Дочь Джуда Лоу в модном купальнике восхитила Instagram своей красотой

Айрис Лоу. Фото из Instagram
30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дочь знаменитого актера Джуда Лоу Айрис опубликовала в Instagram новый пост, которым пленила многих фолловеров своей красотой.
Девушка решила показать подписчикам свой новый купальник, чем и привлекла внимание юзеров. Айрис Лоу позирует рядом с деревом в нежном закрытом купальнике люксового бренда. Наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру девушки, что, разумеется, заметили поклонники.
В комментариях пользователи Instagram оставили в адрес Айрис массу восхищенных отзывов, а сам пост быстро собрал десятки тысяч лайков. -0-