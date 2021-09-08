Дочь Кристины Орбакайте затмила звездную маму на совместном снимке

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Кристина Орбакайте разместила в Instagram новый пост и впечатлила юзеров сети.

Артистка вместе с дочерью отправились в театр, а после они решили сделать несколько совместных кадров. Для этого Кристина Орбакайте выбрала черный костюм, а дочь последовала примеру мамы. Пользователи были восхищены красотой звезды, но ее дочь затмила звездную родительницу на совместном снимке.

Многие оценили взгляд девушки по имени Клава, а также отметили ее поразительное сходство с Кристиной Орбакайте в юности. Пост пришелся по душе подписчикам певицы и быстро собрал огромное число лайков. -0-