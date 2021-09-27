Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии звездной мамы

Анна Заворотнюк. Фото из Instagram
27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дочь знаменитый актрисы Анастасии Заворотнюк поделилась с фолловерами в Instagram некоторыми подробностями, касающиеся состояния мамы.
Девушка разместила в сторис ответ на вопрос от подписчиков, которые очень переживают за здоровье Анастасии Заворотнюк. Дочь Анна успокоила поклонников звездной мамы и отметила, что с актрисой "все будет хорошо", а также назвала ее "бойцом".
Скриншот из Instagram-сторис
Поклонники очень были рады таким новостям, а также продолжили заваливать Анну Заворотнюк другими разнообразными вопросами. -0-