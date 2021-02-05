Дочка нашла уморительный способ обмануть маму и видеоняню - очень смешное видео

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok мама по имени Эмма Хор загрузила ролик, который рассмешил миллионы людей.

Девушка представила запись с видеоняни, где запечатлена ее маленькая дочка по имени Эмили. Женщина уложила малышку, но потом заметила, что ребенок всячески отказывается спать. Тогда с помощью устройства мама обратилась к девочке и сказала ей спать.

Ребенок в тот же момент решил схитрить и нашел уморительный способ обмануть видеоняню вместе с мамой. Кадры развеселили пользователей и быстро собрали почти миллион просмотров. В комментариях юзеры отметили хитрость малышки, а также похвалили ее оригинальный и уморительный выход из ситуации. -0-