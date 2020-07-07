Дом решил "отомстить" владельцу за некачественный ремонт - видео

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавными кадрами поделился в YouTube мужчина из штата Нью-Джерси в США.

Молодой человек решил запечатлеть на видео ремонт, который делал его друг. Парень стал отрывать сайдинг со стены здания, однако все пошло не по плану.

Работа шла продуктивно и легко, однако в какой-то момент дом решил "отомстить" человеку за плохой ремонт. Парень уже почти оторвал часть сайдинга, когда этот кусок прилетел ему прямо в лицо.

Друг, снимавший видео, как будто предчувствовал случившееся и смог запечатлеть забавные кадры. -0-