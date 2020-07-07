Дом решил "отомстить" владельцу за некачественный ремонт - видео

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 7 июля 2020
Минск Сплошная облачность +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:49 В Могилеве утонули мама и ее 8-летняя дочь Происшествия
00:25 В Великобритании мужчина ранил медиков В мире
06.07.20
06.07.20 23:59 ВОЗ сообщает о более чем 202 тыс. случаях заражения коронавирусом за сутки в мире В мире
06.07.20 23:28 Обнародован новый состав правительства Франции В мире
06.07.20 22:58 Умер кантри-исполнитель Чарли Дэниелс В мире
06.07.20 22:29 В Лондоне в частной коллекции нашли картину Рубенса Калейдоскоп
06.07.20 22:05 Организаторы объявили новые сроки проведения конкурса "Олимпийский огонь зажигает сердца" Спорт
06.07.20 21:48 Парижский марафон перенесен на ноябрь Спорт
06.07.20 21:44 Выставка белорусского скульптора Юрия Анушко откроется 9 июля в Минске Афиша
06.07.20 21:27 Электронная ярмарка вакансий для соискателей из Смолевичского района пройдет 22 июля Регионы
06.07.20 21:15 "Белавиа" возобновляет ежедневные чартерные полеты в Черногорию с 10 июля Общество
06.07.20 21:00 Победителей радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі" наградят 10 июля в Минске Общество
06.07.20 20:30 МАРТ уточнил перечень социально значимых товаров, цены на которые временно регулирует государство Экономика
06.07.20 20:24 Уголовное дело возбуждено по факту "минирования" ТЦ и школ в Витебске Происшествия
06.07.20 19:57 Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в центре Москвы В мире
06.07.20 19:47 Почти 400 человек войдут в белорусскую делегацию на I Играх стран СНГ Спорт
06.07.20 19:09 Пандемия коронавируса осложнила доступ к лекарствам от ВИЧ-инфекции - ВОЗ В мире
06.07.20 18:40 Выставка "Пясняр хараства и волі" к 120-летию Владимира Дубовки открылась в Национальной библиотеке Культура
06.07.20 18:37 Онлайн-фестиваль "Паўлінка на Купалле" будет доступен на трех языках Культура
06.07.20 18:01 В Минске ребенок выпал из окна пятого этажа Происшествия
06.07.20 17:49 МАРТ повысил цену на сжиженный газ в малолитражных баллонах почти на 4% Экономика
06.07.20 17:48 Покупка билетов на поезд через интернет и мобильное приложение будет недоступна ночью 7 июля Общество
06.07.20 17:32 Виражи на воде и пьяная езда на авто - отдых на Днепре для двоих гомельчан закончился штрафами Происшествия
06.07.20 17:32 Белорусские шашисты победили команду Кубы в пятом туре Кубка наций Спорт
06.07.20 17:21 Главбуха ДРСУ в Ляховичском районе подозревают в хищении Br360 тыс. Происшествия
06.07.20 17:18 В Гомеле утонул мужчина Происшествия
06.07.20 16:59 В Болгарии режим ЧС из-за коронавируса продлен до конца июля В мире
06.07.20 16:34 Один абитуриент удален с ЦТ по иностранному языку за шпаргалку Общество
06.07.20 16:33 В Гродненской области этап проекта "Властелин села" провели онлайн Регионы
06.07.20 16:32 Правоохранители устанавливают личность сообщившего о "заминировании" ТЦ и школ в Витебске Происшествия
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
07 июля 2020, 04:25

Дом решил "отомстить" владельцу за некачественный ремонт - видео

Фото rcmm.ru
Фото rcmm.ru

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавными кадрами поделился в YouTube мужчина из штата Нью-Джерси в США.

Молодой человек решил запечатлеть на видео ремонт, который делал его друг. Парень стал отрывать сайдинг со стены здания, однако все пошло не по плану.

Работа шла продуктивно и легко, однако в какой-то момент дом решил "отомстить" человеку за плохой ремонт. Парень уже почти оторвал часть сайдинга, когда этот кусок прилетел ему прямо в лицо.

Друг, снимавший видео, как будто предчувствовал случившееся и смог запечатлеть забавные кадры. -0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
видео интернет ремонт социальные сети США
Новости рубрики Калейдоскоп
Скриншот из видео Белка решила, что она парикмахер, и попыталась сделать начес коту - видео
Фото ТАСС В Лондоне в частной коллекции нашли картину Рубенса
Скриншот из видео Кот развлекался с кактусами и проиграл - видео
Валерий Сюткин. Фото из Instagram Валерий Сюткин опубликовал семейное фото, но никто не понял кто на снимке
Фото Daily Mail Хозяйка поймала воришку кексиков, когда установила скрытую камеру - видео
Гарик Харламов. Фото из Instagram Развод пошел на пользу? Гарик Харламов похудел после разрыва с Асмус
Главное
Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу
Лукашенко о развитии отношений со Словакией: мы готовы идти на более глубокое сотрудничество
В Беларуси выздоровели и выписаны 51 120 пациентов с COVID-19
Жилье, работа, бизнес: современные столичные комплексы – пространство больших возможностей
Топ-новости
Лукашенко: угроза разрушения глобальной системы контроля над вооружениями уже стала реальностью
Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Назарбаевым
В Совете Республики продолжаются прямые телефонные линии
Минздрав дал рекомендации по оказанию медпомощи пациентам с COVID-19
МАРТ уточнил перечень социально значимых товаров, цены на которые временно регулирует государство
Беларусь поднялась на 18-е место среди 166 стран в рейтинге достижения ЦУР
МВД напомнило о правилах проведения массовых мероприятий
Торговые организации Минска проведут в июле дни скидок
Период действия сезонной скидки на проезд для пенсионеров продлили с учетом обращений граждан - Минтранс
РЕПОРТАЖ: Турмаршрут "Купальское кольцо" - что готовят для гостей праздника в Александрии
Беларусь и Россия сожалеют по поводу решения США о выходе из Договора по открытому небу
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси на этой неделе
Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в центре Москвы
"Белавиа" возобновляет ежедневные чартерные полеты в Черногорию с 10 июля
Покупка билетов на поезд через интернет и мобильное приложение будет недоступна ночью 7 июля
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.