Дождь впервые в истории прошел на территории Гренландии

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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые за всю историю метеонаблюдений в Гренландии выпал дождь, об этом пишет CNN.
Причиной того, что классический снежные осадки в Гренландии сменились на дождь - рекордное повышение температуры. На минувших выходных воздух в этом регионе прогрелся до плюсовой температуры. Подобное повышение фиксируется уже в третий раз за последнее десятилетие.
Ученые связывают такую аномальную погоду в Гренландии с нагреванием острова. Это свидетельствует о повышении температуры и, по словам ученых, такие атмосферные явления - это беспрецедентное события для Гренландии. Покровы снега покрылись коркой, которая может навсегда запечатлена в слоях ледяного щита Гренландии, если они не растают раньше. -0-
Причиной того, что классический снежные осадки в Гренландии сменились на дождь - рекордное повышение температуры. На минувших выходных воздух в этом регионе прогрелся до плюсовой температуры. Подобное повышение фиксируется уже в третий раз за последнее десятилетие.
Ученые связывают такую аномальную погоду в Гренландии с нагреванием острова. Это свидетельствует о повышении температуры и, по словам ученых, такие атмосферные явления - это беспрецедентное события для Гренландии. Покровы снега покрылись коркой, которая может навсегда запечатлена в слоях ледяного щита Гренландии, если они не растают раньше. -0-