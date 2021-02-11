Древние могилы и необычную ограду обнаружили рядом со Стоунхенджем

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/ Древние могилы, в том числе одна с останками ребенка, возрастом более 4,5 тыс. лет и необычная ограда были обнаружены во время археологических работ перед строительством дорожного туннеля рядом со Стоунхенджем, сообщает онлайн-издание ScienceAlert.

Несколько могил, раскопанных к юго-западу от Стоунхенджа, как полагают археологи, принадлежат культуре колоколовидных кубков, названной в честь керамических сосудов для питья в форме колокола.

"Стоунхендж строился в течение очень длительного периода времени. Даже отдельные этапы строительства могли занять годы или десятилетия. Вполне возможно, что люди, которые оставили эти вещи или были здесь похоронены, сыграли определенную роль в его строительстве", - сказал археолог Мэтт Ливерс.

В одной из могил рядом с останками младенца исследователи нашли горшок, в другой - поблизости с останками 20-летней женщины - фрагмент медного шила или иглы, а также загадочный цилиндрический предмет из сланца, который, возможно, был частью посоха или дубинки. Были найдены и другие древние артефакты, включая керамические сосуды и оленьи рога.

Археологи также обнаружили рвы, окруженные необычным ограждением, которому около 3,5 тыс. лет.

Археологические исследования в районе Стоунхенджа проводятся в связи с реализацией проекта по перемещению близлежащей автомагистрали под землю стоимостью $2,4 млрд.

Хотя правительство Великобритании одобрило создание туннеля в 2020 году, противники строительства заявляют, что реализация проекта нанесет непоправимый ущерб одному из самых древних ландшафтов в мире и приведет к потере многих старинных артефактов. Среди предлагаемых альтернатив - объездные дороги к югу от участка Стоунхенджа.-0-