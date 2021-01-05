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Калейдоскоп
05 января 2021, 12:18

Древние сокровища изъяли у контрабандистов в Израиле

Фото Israel Antiquities Authority
Фото Israel Antiquities Authority

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Израиле у контрабандистов нашли редкие артефакты, украденные из могил в Средиземноморском бассейне, Африке и Южной Америке, сообщает онлайн-газета The Times of Israel.

Управление древностей Израиля заявило, что в результате совместной операции полиции и налоговой службы на трех складах в пригороде Тель-Авива были обнаружены тысячи редких артефактов.

Среди старинных предметов – древние монеты, ювелирные изделия, инкрустированные драгоценными камнями, расписная керамика и фигуры божеств римской эпохи, которым около 2000 лет. Также были найдены сосуды, использовавшиеся для богослужений, части скульптур и другие предметы V века до нашей эры.

Контрабандистов, подозреваемых в незаконном обороте большого количества древних артефактов с нескольких континентов, задержали.

Управление древностей Израиля заявило, что будет стремиться определить происхождение артефактов и совместно с Интерполом расследовать их кражи.-0-

Фото Israel Antiquities Authority

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