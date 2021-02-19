Два друга поймали "морского монстра", который больше человека (Фото)

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два любителя рыбалки из США с 2019 года пытались поймать огромного окуня, но в 2021 у них это получилось, сообщает Fox News.

Американцы Джошуа Йоргенсен и капитан Джейсон Бойлл уже не первый год увлекаются рыбалкой, а их заветной добычей всегда был варшавский черный окунь. Несколько лет они охотились за этой рыбой, но все изменилось в последнюю рыбалку.

Мужчины выбрались в Мексиканский залив, отплыв от берега на 225 километров. Рыболовы прибыли на место и забросили удочки, но через пять минут им уже пришлось вступить в схватку за улов. На крючок рыбакам попалась та самая заветная рыба, но чтобы ее вытащить из воды - потребовалось более 20 минут.

Фото FoxNews

Жителям США улыбнулась удача и они поймали в воде настоящего "морского монстра". Улов по размерам оказался больше человека: длина окуня превышала два метра, а длина его спинных плавников составляла 60 сантиметров. Рыба весила не менее 133 килограммов. Мужчины довольные вернулись на берег, где и поделились фотографиями со всем миром. -0-