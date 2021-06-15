Два медведя подняли волну и повеселили маленьких детей (Видео)

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавные кадры удалось запечатлеть родителю во время посещения зоопарка в США.

Малыши с удовольствием наблюдали за двумя мишками по кличке Гек и Финли. Животные тоже были рады поиграть с детьми, поэтому радовались от души. Их счастью не было предела, из-за чего медведи подняли волну в бассейне. После этого их отдых стал куда динамичнее, что понравилось местным обитателям и маленьким посетителям.

Кадры повеселили юзеров, которые посмотрели видео с двумя медведями и детьми огромное число раз. -0-