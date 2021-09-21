Две взрослые змеи устроили дуэль прямо во дворе дома - схватка попала на видео!

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно жительница Австралии стала свидетельницей интересного инцидента, который произошел прямо на заднем дворе ее жилища. Видео разместили на YouTube.

Хозяйка дома вышла на улицу и увидела двух змей, которые сошлись в яростной дуэли. Животные были ядовитыми, поэтому люди решили не рисковать и вызвали змеелова. Мужчине удалось записать схватку на видео, которое впечатлило юзеров.

Специалист пояснил, что две особи черной ехидны устроили дуэль из-за самки, которая, по всей видимости, находилась где-то неподалеку. Змеелов схватил рептилий, а после их выпустил в дикую природу подальше от людей. -0-