Двойник Брэда Питта покорил интернет

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эрик Вент, которые живет в Сиднее, покорил социальные сети сходством со знаменитым актером Брэдом Питтом. Его снимки в личном аккаунте в Instagram набрали большое количество лайков и комментариев.

Известно, что мужчине двадцать шесть лет. Он работает моделью, а также строит актерскую карьеру.

В модельный бизнес он пришел десять лет назад, чтобы заработать на жизнь. С тех пор Вент довольно успешен и востребован.-0-

Эрик Вент. Фото из Instagram-аккаунта

Брэд Питт. Фото из социальных сетей