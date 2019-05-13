Двойник Брэда Питта покорил интернет

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эрик Вент, которые живет в Сиднее, покорил социальные сети сходством со знаменитым актером Брэдом Питтом. Его снимки в личном аккаунте в Instagram набрали большое количество лайков и комментариев.
Известно, что мужчине двадцать шесть лет. Он работает моделью, а также строит актерскую карьеру.
В модельный бизнес он пришел десять лет назад, чтобы заработать на жизнь. С тех пор Вент довольно успешен и востребован.-0-
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