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Калейдоскоп
12 февраля 2020, 11:00

Дженнифер Энистон удивила поклонников откровенной фотосессией для журнала

Дженнифер Энистон. Фото из Instagram
Дженнифер Энистон. Фото из Instagram

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная голливудская актриса Дженнифер Энистон разместила в Instagram свежие кадры из ее новой фотосессии для журнала Interview.

Актриса впечатлила миллионы поклонников необычным выбором образа. Актриса решила сделать несколько фото в черном платье с широким вырезом на животе и без нижнего белья, однако внимание подписчиков привлек кадр, на котором Энистон позирует в куртке на голое тело и в бель с завышенной талией. Снимки были приурочены ко дню рождения знаменитости.

Откровенные снимки Дженнифер Энистон для глянца не остались без внимания поклонников актрисы. Они отметили, что в свои 51 звезда выглядит великолепно и может запросто дать фору молодым моделям. За несколько часов снимки собрали более шести миллионов лайков и десятки тысяч восхищенных комментариев. -0-

Фото Interview

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