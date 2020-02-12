Дженнифер Энистон удивила поклонников откровенной фотосессией для журнала

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная голливудская актриса Дженнифер Энистон разместила в Instagram свежие кадры из ее новой фотосессии для журнала Interview.

Актриса впечатлила миллионы поклонников необычным выбором образа. Актриса решила сделать несколько фото в черном платье с широким вырезом на животе и без нижнего белья, однако внимание подписчиков привлек кадр, на котором Энистон позирует в куртке на голое тело и в бель с завышенной талией. Снимки были приурочены ко дню рождения знаменитости.

Откровенные снимки Дженнифер Энистон для глянца не остались без внимания поклонников актрисы. Они отметили, что в свои 51 звезда выглядит великолепно и может запросто дать фору молодым моделям. За несколько часов снимки собрали более шести миллионов лайков и десятки тысяч восхищенных комментариев. -0-

Фото Interview